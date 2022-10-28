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Слуцкий: дальнейшее нагнетание Западом ситуации чревато катастрофой

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение, что нынешнее нагнетание напряжённости со стороны Запада грозит вселенской катастрофой.
Слуцкий: дальнейшее нагнетание Западом ситуации чревато катастрофой
  • globallookpress.com
  • © Russian State Duma

«Нынешние руководители в Вашингтоне и Брюсселе должны понимать и отдавать отчёт, что дальнейшее нагнетание реально чревато вселенской катастрофой. Карибский кризис 2.0 может обернуться апокалипсисом», — заявил Слуцкий в комментарии для Telegram-канала «Специально для RT».

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал опасной убеждённость США в способности противостоять России на Украине.

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