Слуцкий: дальнейшее нагнетание Западом ситуации чревато катастрофой
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«Нынешние руководители в Вашингтоне и Брюсселе должны понимать и отдавать отчёт, что дальнейшее нагнетание реально чревато вселенской катастрофой. Карибский кризис 2.0 может обернуться апокалипсисом», — заявил Слуцкий в комментарии для Telegram-канала «Специально для RT».
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал опасной убеждённость США в способности противостоять России на Украине.