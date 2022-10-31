Названо число планирующих пожениться в январские праздники в Москве

В Москве открыт приём заявлений на регистрацию брака в новогодние праздники. Уже 55 пар подали заявления о желании пожениться в период с 4 по 7 января. Об этом RT рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС столицы.

Как заявили RT в пресс-службе, новогодние праздники традиционно пользуются популярностью у молодожёнов.

«В 2023 году с 4 по 7 января в Москве будут открыты дворцы бракосочетания №1, 4, 5 и Кутузовский отдел ЗАГС. До 2020 года 7 января было выходным днём для отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания, но мы видим востребованность этой даты», — пояснили они.

4 и 6 января торжественные церемонии будут проходить во дворцах бракосочетания №4 и 5, а 5 и 7 января — во Дворце бракосочетания №1 и в Кутузовском отделе ЗАГС.

Самой популярной датой в январские праздники с 2020 года стало 7 января.

«В 2020 году в Рождество поженились около 60 пар, в 2021 году свадьбу в Рождество сыграли более 50 пар, около 40 пар выбрали для бракосочетания 7 января 2022 года», — говорится в ответе на запрос RT.

Всего в 2022 году в новогодние праздники, с 5 по 9 января, поженились 170 пар.

Ранее в Москве назвали частичную мобилизацию особым обстоятельством для женитьбы в день обращения.