военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Москве назвали частичную мобилизацию особым обстоятельством для женитьбы в день обращения

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Согласно статье 11 Семейного кодекса России, при наличии особых обстоятельств брак может быть заключён в день подачи заявления. Частичная мобилизация может рассматриваться как такое обстоятельство. Об этом RT рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.
В Москве назвали частичную мобилизацию особым обстоятельством для женитьбы в день обращения
  • Gettyimages.ru
  • © Thnathip Pha Tir Wat'hn / EyeEm

Таким образом руководитель органа ЗАГС может принять решение о проведении регистрации брака непосредственно в день подачи заявления.

«В таком случае основанием для сокращения срока для регистрации брака будет являться документ, например, повестка, справка или извещение, выданный военным комиссариатом о призыве гражданина на военную службу по мобилизации в ВС России», — пояснили специалисты.

Отмечается, что данный документ необходимо предоставить в ЗАГСе для сокращения срока регистрации брака.

Ранее сообщалось, что в Москве начали принимать заявления на регистрацию браков в период новогодних праздников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить