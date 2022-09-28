В Москве назвали частичную мобилизацию особым обстоятельством для женитьбы в день обращения
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Таким образом руководитель органа ЗАГС может принять решение о проведении регистрации брака непосредственно в день подачи заявления.
«В таком случае основанием для сокращения срока для регистрации брака будет являться документ, например, повестка, справка или извещение, выданный военным комиссариатом о призыве гражданина на военную службу по мобилизации в ВС России», — пояснили специалисты.
Отмечается, что данный документ необходимо предоставить в ЗАГСе для сокращения срока регистрации брака.
Ранее сообщалось, что в Москве начали принимать заявления на регистрацию браков в период новогодних праздников.