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В Москве начался приём заявлений от желающих пожениться в новогодние праздники

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В Москве начали принимать заявления на регистрацию браков в период новогодних праздников. С 4 по 7 января в столице будут работать Дворец бракосочетания №1 и Кутузовский отдел ЗАГС.
В Москве начался приём заявлений от желающих пожениться в новогодние праздники
  • РИА Новости

«До 2020 года 7 января был выходным днём для отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания, но мы видим востребованность этой даты. В Рождество для пар будут открыты Дворец бракосочетания №1 и Кутузовский отдел ЗАГС», — цитирует НТВ сообщение Управления ЗАГС Москвы.

Дворцы бракосочетания №3, 4, 5 также будут открыты для молодожёнов в этот период.

Как ранее сообщал «Янтарный край», 7779 браков зарегистрировали в Калининградской области в 2021 году.

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