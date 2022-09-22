В Москве начался приём заявлений от желающих пожениться в новогодние праздники
- РИА Новости
«До 2020 года 7 января был выходным днём для отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания, но мы видим востребованность этой даты. В Рождество для пар будут открыты Дворец бракосочетания №1 и Кутузовский отдел ЗАГС», — цитирует НТВ сообщение Управления ЗАГС Москвы.
Дворцы бракосочетания №3, 4, 5 также будут открыты для молодожёнов в этот период.
Как ранее сообщал «Янтарный край», 7779 браков зарегистрировали в Калининградской области в 2021 году.