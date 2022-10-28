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В Тюменской области к госнаграде представили первого призванного в рамках мобилизации

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В Тюменской области государственной наградой Российской Федерации удостоен первый военнослужащий, призванный в рамках частичной мобилизации.
В Тюменской области к госнаграде представили первого призванного в рамках мобилизации
  • РИА Новости

Как говорится на сайте Минобороны России, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащий указом президента награждён медалью «За отвагу».

Ранее первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко высказал мнение, что было бы правильным подумать о награждении учителей, воспитавших героев, которые отличились в ходе СВО.

21 октября министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям специальной военной операции на Украине.

Он поблагодарил военных за их самоотверженность, которую они проявили при защите ДНР и ЛНР.

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