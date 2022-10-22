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Кириенко предложил награждать учителей, воспитавших героев СВО

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В стране было бы правильным подумать о награждении учителей, воспитавших героев, которые отличились в ходе СВО, считает первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Кириенко предложил награждать учителей, воспитавших героев СВО
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

«Мне кажется, было бы правильно вместе подумать о том, чтобы соответствующую благодарность и признание от общества получал не только сам герой, но и тот учитель, который когда-то сформировал в нём вот это настоящее, правильное чувство патриотизма и чувство гордости», — сказал он на Форуме классных руководителей, его цитирует РИА Новости.

21 октября министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям специальной военной операции на Украине.

Он поблагодарил военных за их самоотверженность, которую они проявили при защите ДНР и ЛНР.

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