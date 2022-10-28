В Брянской области завершена частичная мобилизация

В Брянской области завершены мероприятия по частичной мобилизации, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Все мероприятия проведены в соответствии с действующим законодательством и завершены раньше установленного срока», — сказал он в своём Telegram.

Также в Саратовской области 28 октября завершается частичная мобилизация.

В Кремле отмечали, что точной даты завершения частичной мобилизации пока нет.

При этом 14 октября президент Владимир Путин заявил, что мероприятия по мобилизации порядка 300 тыс. человек «в течение примерно двух недель» будут завершены.