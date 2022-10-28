Узнать больше

В Брянской области завершена частичная мобилизация

Короткая ссылка
В Брянской области завершены мероприятия по частичной мобилизации, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В Брянской области завершена частичная мобилизация
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«Все мероприятия проведены в соответствии с действующим законодательством и завершены раньше установленного срока», — сказал он в своём Telegram.

Также в Саратовской области 28 октября завершается частичная мобилизация.

В Кремле отмечали, что точной даты завершения частичной мобилизации пока нет.

При этом 14 октября президент Владимир Путин заявил, что мероприятия по мобилизации порядка 300 тыс. человек «в течение примерно двух недель» будут завершены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить