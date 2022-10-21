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Песков заявил, что точной даты завершения частичной мобилизации пока нет

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сроки окончания частичной мобилизации в России.
Песков заявил, что точной даты завершения частичной мобилизации пока нет
  • РИА Новости

Он напомнил, что глава государства Владимир Путин рассказал о предположительных сроках завершения мобилизации в ходе визита в Астану во время общения с журналистами.

«Какой-то более точной даты нет», — сказал Песков.

14 октября Путин заявил, что мероприятия в рамках частичной мобилизации завершатся примерно через две недели

Президент рассказал, что уже мобилизованы 222 тыс. человек из предполагаемых 300 тыс.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу вооружённых сил дать военкоматам исчерпывающие разъяснения по предоставлению отсрочек от частичной мобилизации.

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