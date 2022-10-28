Россиянам напомнили о длинных выходных в связи с Днём народного единства

В России следующая рабочая неделя будет на один день короче в связи с государственным праздником — Днём народного единства, сообщила РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

«Первая рабочая неделя (ноября. — RT) для тех, кто работает на пятидневке, короткая из-за Дня народного единства 4 ноября, который выпал на пятницу. Поэтому с 1 по 3 ноября рабочие дни, при этом четверг, 3 ноября, — предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час», — сказала она.

Как напомнила Нечаева, несмотря на нерабочие праздничные дни, зарплату работникам, получающим оклад, снижать нельзя.

Эксперт подчеркнула, что сдельщикам и работникам на почасовой оплате, которые будут отдыхать 4 ноября, работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение.