Узнать больше

Россиянам напомнили о длинных выходных в связи с Днём народного единства

Короткая ссылка
В России следующая рабочая неделя будет на один день короче в связи с государственным праздником — Днём народного единства, сообщила РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
Россиянам напомнили о длинных выходных в связи с Днём народного единства
  • Gettyimages.ru

«Первая рабочая неделя (ноября. — RT) для тех, кто работает на пятидневке, короткая из-за Дня народного единства 4 ноября, который выпал на пятницу. Поэтому с 1 по 3 ноября рабочие дни, при этом четверг, 3 ноября, — предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час», — сказала она.

Как напомнила Нечаева, несмотря на нерабочие праздничные дни, зарплату работникам, получающим оклад, снижать нельзя.

Эксперт подчеркнула, что сдельщикам и работникам на почасовой оплате, которые будут отдыхать 4 ноября, работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить