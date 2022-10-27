Российский лидер Владимир Путин назвал принципиальным вопросом повышение зарплат в России.

«Это один из принципиальных вопросов, которым должно заниматься правительство, и профсоюзы это делают, несмотря ни на что, несмотря ни на какие спецоперации, идёт сложный диалог в трёхсторонней комиссии между представителями работодателей, профсоюзов и правительства. Этот диалог продолжается», — заявил президент России.

Как отметил Путин, номинальные доходы россиян растут, но реальные «чуть-чуть стали пониже».

«Мы можем решать эти проблемы и должны это делать», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство направит регионам дополнительно почти 59 млрд рублей на повышение зарплат медикам.