Узнать больше

Путин назвал принципиальным вопросом повышение зарплат в России

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин назвал принципиальным вопросом повышение зарплат в России.
Путин назвал принципиальным вопросом повышение зарплат в России
  • AP
  • © Pavel Byrkin, Sputnik, Kremlin Pool Photo

«Это один из принципиальных вопросов, которым должно заниматься правительство, и профсоюзы это делают, несмотря ни на что, несмотря ни на какие спецоперации, идёт сложный диалог в трёхсторонней комиссии между представителями работодателей, профсоюзов и правительства. Этот диалог продолжается», — заявил президент России.

Как отметил Путин, номинальные доходы россиян растут, но реальные «чуть-чуть стали пониже».

«Мы можем решать эти проблемы и должны это делать», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство направит регионам дополнительно почти 59 млрд рублей на повышение зарплат медикам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить