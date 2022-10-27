В Тверской области выявили 25 случаев коронавируса за сутки

В Тверской области выявили 25 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 178 385. Вылечились 174 360 жителей, в том числе 33 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге решили продлить действие коронавирусных ограничений, передаёт neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного. Соответствующий документ подписан на основании предписания главного санитарного врача по городу. Он действует до 31 декабря.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.