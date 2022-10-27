Узнать больше

В Тверской области выявили 25 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Тверской области выявили 25 случаев коронавируса за последние сутки.
В Тверской области выявили 25 случаев коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает mk.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 178 385. Вылечились 174 360 жителей, в том числе 33 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге решили продлить действие коронавирусных ограничений, передаёт neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного. Соответствующий документ подписан на основании предписания главного санитарного врача по городу. Он действует до 31 декабря.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить