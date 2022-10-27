Невролог Вознюк назвал главные симптомы инсульта

Главный специалист-невролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук Игорь Вознюк назвал главные симптомы инсульта.

«Самое яркое и простое: если человек спал-спал и не проснулся. Либо он бодрствовал и вдруг перестал бодрствовать. Это признаки того, что мозг пострадал. И уже не имеет значения, инсульт это или что-то другое. Это повод вызвать скорую помощь и срочно госпитализировать», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, среди других симптомов — нарушения движения в половине тела, нарушение чувствительности в этой же половине тела, нарушение речи.

«Самое главное — зафиксировать время, когда появились симптомы. Эта точка отсчёта для пациента является жизненно важной», — отметил Вознюк.

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