Невролог Вознюк назвал главные симптомы инсульта
«Самое яркое и простое: если человек спал-спал и не проснулся. Либо он бодрствовал и вдруг перестал бодрствовать. Это признаки того, что мозг пострадал. И уже не имеет значения, инсульт это или что-то другое. Это повод вызвать скорую помощь и срочно госпитализировать», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».
По его словам, среди других симптомов — нарушения движения в половине тела, нарушение чувствительности в этой же половине тела, нарушение речи.
«Самое главное — зафиксировать время, когда появились симптомы. Эта точка отсчёта для пациента является жизненно важной», — отметил Вознюк.
Ранее руководитель медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович в интервью Общественной службе новостей рассказал, как по анализам определить наличие хронического стресса у человека.