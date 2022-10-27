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Суд в Москве обязал Google разблокировать семь YouTube-каналов Первого канала

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Арбитражный суд Москвы обязал Google разблокировать семь YouTube-каналов Первого канала.
Суд в Москве обязал Google разблокировать семь YouTube-каналов Первого канала
  • Gettyimages.ru
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Как сообщило РИА Новости, суд удовлетворил соответствующий иск Первого канала. 

Речь идёт о каналах «Первый канал», «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Новости на Первом», «Жить здорово», «Документальное кино» и «Минута славы».

4 октября Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск RT к Google о разблокировке YouTube-каналов.

7 октября суд удовлетворил иск компании «ГПМ Развлекательное телевидение», входящей в «Газпром-Медиа», к Google о восстановлении полного доступа к своему аккаунту на YouTube.

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