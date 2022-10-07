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Суд удовлетворил иск «Газпром-Медиа Холдинг» к Google о разблокировке YouTube-канала

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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «ГПМ Развлекательное телевидение», входящей в «Газпром-Медиа», к Google о восстановлении полного доступа к своему аккаунту на YouTube.
Суд удовлетворил иск «Газпром-Медиа Холдинг» к Google о разблокировке YouTube-канала
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Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, суд удовлетворил другие требования истца к российскому ООО «Гугл», ирландским Google Ireland Limited и Google Commerce Limited и американской Google LLC.

Уточняется, что их односторонний отказ от соглашения признан незаконным.

Активы Google на сумму 500 млн рублей были арестованы в нескольких делах по искам телекомпаний и средств массовой информации.

4 октября Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск RT к Google о разблокировке YouTube-каналов.

Кроме того, ранее Таганский суд Москвы утвердил взыскание с Google 21,7 млрд рублей за неудаление недостоверной информации.

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