Суд удовлетворил иск «Газпром-Медиа Холдинг» к Google о разблокировке YouTube-канала
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Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, суд удовлетворил другие требования истца к российскому ООО «Гугл», ирландским Google Ireland Limited и Google Commerce Limited и американской Google LLC.
Уточняется, что их односторонний отказ от соглашения признан незаконным.
Активы Google на сумму 500 млн рублей были арестованы в нескольких делах по искам телекомпаний и средств массовой информации.
4 октября Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск RT к Google о разблокировке YouTube-каналов.
Кроме того, ранее Таганский суд Москвы утвердил взыскание с Google 21,7 млрд рублей за неудаление недостоверной информации.