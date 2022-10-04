Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск RT к Google о разблокировке YouTube-каналов
- РИА Новости
Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.
Суд удовлетворил иск АНО «ТВ-Новости» о разблокировке 27 каналов.
При этом в случае неисполнения вступившего в законную силу решения суда с Google будет взыскиваться судебная неустойка в размере 100 тыс. рублей в день до момента фактического исполнения решения. Еженедельно сумма ежедневной неустойки будет увеличиваться в два раза.
Решение суда не вступило в силу. У ответчиков есть 30 дней на его обжалование.
Иск был подан в мае. В том же месяце суд по заявлению RT принял обеспечительные меры, наложив арест на денежные средства и на всё движимое имущество ООО «Гугл» на общую сумму 500 млн рублей, уточняет РИА Новости. Также судебная инстанция согласилась с доводами истца о том, что «непринятие мер по обеспечению иска может сделать невозможным исполнение судебного акта в будущем».
В марте администрация YouTube ограничила доступ ко всем каналам RT и RTД.