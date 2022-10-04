Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск RT к Google о разблокировке YouTube-каналов

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АНО «ТВ-Новости», учредителя телеканала RT, к американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российскому ООО «Гугл» о восстановлении доступа к заблокированным YouTube-каналам RT.

Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Суд удовлетворил иск АНО «ТВ-Новости» о разблокировке 27 каналов.

При этом в случае неисполнения вступившего в законную силу решения суда с Google будет взыскиваться судебная неустойка в размере 100 тыс. рублей в день до момента фактического исполнения решения. Еженедельно сумма ежедневной неустойки будет увеличиваться в два раза.

Решение суда не вступило в силу. У ответчиков есть 30 дней на его обжалование.

Иск был подан в мае. В том же месяце суд по заявлению RT принял обеспечительные меры, наложив арест на денежные средства и на всё движимое имущество ООО «Гугл» на общую сумму 500 млн рублей, уточняет РИА Новости. Также судебная инстанция согласилась с доводами истца о том, что «непринятие мер по обеспечению иска может сделать невозможным исполнение судебного акта в будущем».

В марте администрация YouTube ограничила доступ ко всем каналам RT и RTД.