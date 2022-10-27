Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данные об израильском паспорте Ксении Собчак.

«Как написано на иврите в «паспорте, которого нет», «страна исхода — Россия; статус эмигранта получен 28 марта 2022 года». Завтра ровно 7 месяцев со дня исхода Ксении Собчак из нашей страны. Вчера нас покинуло лишь физическое тело», — написала она в своём Telegram.

Ранее телеведущая Тина Канделаки опубликовала в своём Telegram фото израильских документов Ксении Собчак. До этого Собчак утверждала, что не имеет гражданства Израиля.

В свою очередь глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис официально подтвердил что Собчак находится в стране и въехала в неё по израильскому паспорту.

26 октября источник сообщил RT, что Собчак покинула Россию до обысков в её подмосковном доме и задержания её коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве. По данным собеседника, сама Собчак тоже стала фигурантом этого дела и могла быть задержана, если бы не покинула Россию. По делу о вымогательстве также задержан экс-главред «Татлера» Ариан Романовский.