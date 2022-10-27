Сомнолог Черкасова рассказала, почему зимой сложнее вставать по утрам

Сомнолог София Черкасова рассказала, почему зимой сложнее вставать по утрам.

«В темноте вырабатывается гормон сна мелатонин. На свету он не вырабатывается, а, наоборот, прекращается его синтез. Вместо него секретироваться начинает серотонин — гормон счастья и спокойствия», — цитирует эксперта интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как отметила Черкасова, летом некоторые, наоборот, замечают, что просыпаются рано утром без будильника, и после этого им бывает сложно заснуть.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.