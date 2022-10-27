Сомнолог Черкасова рассказала, почему зимой сложнее вставать по утрам
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«В темноте вырабатывается гормон сна мелатонин. На свету он не вырабатывается, а, наоборот, прекращается его синтез. Вместо него секретироваться начинает серотонин — гормон счастья и спокойствия», — цитирует эксперта интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Как отметила Черкасова, летом некоторые, наоборот, замечают, что просыпаются рано утром без будильника, и после этого им бывает сложно заснуть.
Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.