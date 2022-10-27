Климов считает, что уехавших с 24 февраля из России граждан могут признать иноагентами

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов считает, что уехавшие после 24 февраля из России граждане могут подпасть под закон о лицах, находящихся под иностранным влиянием, который вступит в силу с 1 декабря.

Его заявление приводит РИА Новости.

Он считает, что таким гражданам в будущем нельзя доверять должности в сфере государственной власти либо образовательной сфере.

Климов отметил, что согласно закону о лицах, которые находятся под иностранным влиянием, гражданин, покинувший Россию и раскритиковавший её, оказывается под иностранным влиянием.

По мнению Климова, если гражданин написал заявление, что «всех осуждает» в России, то он совершил политический акт, а значит, оказался под иностранным влиянием.

«Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто», — считает сенатор.

В августе депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил привлекать иноагентов к уголовной ответственности за дискредитацию армии, минуя административную статью. Копия письма на имя генпрокурора Игоря Краснова есть в распоряжении RT.

Совет Федерации 4 марта одобрил закон об уголовном наказании и о крупных штрафах за фейки о действиях Вооружённых сил России и их дискредитацию.