Песков назвал слова Климова об уехавших после начала спецоперации его частным мнением

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова сенатора Андрея Климова о статусе иностранного агента.

Ранее Климов заявил, что те, кто уехал после начала Россией спецоперации, по его мнению, подпадают под действие вступающего в силу с 1 декабря закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием.

«Неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счёт у нас нет. Это, по всей видимости, высказано частное мнение», — сказал Песков.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в России предложили привлекать иноагентов за дискредитацию армии сразу по уголовной статье.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.