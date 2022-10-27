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Песков назвал слова Климова об уехавших после начала спецоперации его частным мнением

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова сенатора Андрея Климова о статусе иностранного агента.
Песков назвал слова Климова об уехавших после начала спецоперации его частным мнением
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Ранее Климов заявил, что те, кто уехал после начала Россией спецоперации, по его мнению, подпадают под действие вступающего в силу с 1 декабря закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием.

«Неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счёт у нас нет. Это, по всей видимости, высказано частное мнение», — сказал Песков.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в России предложили привлекать иноагентов за дискредитацию армии сразу по уголовной статье.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.

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