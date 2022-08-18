В Госдуме заявили о необходимости принятия жёстких мер в отношении критикующих ВС России

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в России предложили привлекать иноагентов за дискредитацию армии сразу по уголовной статье.

«Я скажу, что сегодня в любом случае должны быть предприняты более жёсткие меры в части привлечения к ответственности тех лиц, которые позволяют себе критические замечания в адрес ВС России и в целом проведения СВО. Причём независимо от их звания, регалий или должности», — считает депутат.

Он отметил, что процесс должен происходить в рамках существующего законодательства.

«Если законодательство требует изменений в этой части, тогда его нужно будет менять. Но сегодня все усилия наших органов власти и нашего народа должны быть направлены на поддержку Верховного главнокомандующего, на поддержку ВС России и на поддержку освобождения Донбасса от фашизма. Это вопрос защиты нашей Родины», — заключил Швыткин.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил привлекать иноагентов к уголовной ответственности за дискредитацию армии, минуя административную статью.

Фёдоров отметил, что с началом специальной военной операции Вооружённых сил России на Украине некоторые лица стали допускать публичные высказывания с целью дискредитации российских военнослужащих.