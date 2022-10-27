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Захарова прокомментировала сообщения о пребывании Собчак в Литве как гражданки Израиля

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о пребывании журналистки Ксении Собчак в Литве как гражданки Израиля.
Захарова прокомментировала сообщения о пребывании Собчак в Литве как гражданки Израиля
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«Честно говоря, даже представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна. Полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны? И вот ДГБ Литвы за неё ответило — гражданство Израиля», — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее глава Департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис сообщил, что Ксения Собчак находится в Литве и въехала по израильскому паспорту.

26 октября источник сообщил RT, что Собчак покинула Россию до обысков в её подмосковном доме и задержания её коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве.

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