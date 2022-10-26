Авиакомпания «Аэрофлот» переходит на отечественную систему бронирования авиабилетов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании. Отмечается, что её сервисы будут недоступны 29 и 30 октября и возобновят работу вечером 30 октября.

«Аэрофлот» уведомляет об инициировании процедуры перехода на использование отечественной автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок... начиная с 14:00 по московскому времени (мск) 29 октября и до окончания технических работ в 16:00 мск 30 октября 2022 года на сайте и в мобильном приложении «Аэрофлота» полностью будут недоступны сервисы по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования авиабилетов.