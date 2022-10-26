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S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования

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Авиакомпания S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования авиабилетов.
S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.

«26 октября мы перешли на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров», — говорится в заявлении.

Уточняется, что все основные сервисы, в числе которых покупка авиабилетов, обмен и возврат билетов и выбор места, покупка багажа и ряд других дополнительных услуг, уже доступны путешественникам как онлайн, так и офлайн.

Ранее вице-премьер, глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что коммерческие поставки самолётов МС-21 начнутся с 2025 года.

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