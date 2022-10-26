Минсельхоз: сбор гречихи в России на 39% превышает прошлогодние показатели

Минсельхоз России заявил, что сбор гречихи в России на 39% превысил прошлогодние показатели.

«В России завершается уборка основных крупяных культур. В частности, на текущую дату собрано 1,2 млн т гречихи в первоначально оприходованном весе, что на 335 тыс. т, или на 39%, больше показателя на аналогичную дату прошлого года», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что увеличение валового сбора позволит в полном объёме обеспечить загрузку предприятий переработки и расширить экспортные возможности страны.

По данным ведомства, выращивание культуры ведётся в 49 субъектах страны, при этом порядка 75% валового сбора приходится на Алтайский край, Башкирию, Курскую, Воронежскую и Орловскую области.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства России заявили, что озимый сев в стране проведён более чем на 80% от плана.