Узнать больше

Минсельхоз: сбор гречихи в России на 39% превышает прошлогодние показатели

Короткая ссылка
Минсельхоз России заявил, что сбор гречихи в России на 39% превысил прошлогодние показатели.
Минсельхоз: сбор гречихи в России на 39% превышает прошлогодние показатели
  • РИА Новости

«В России завершается уборка основных крупяных культур. В частности, на текущую дату собрано 1,2 млн т гречихи в первоначально оприходованном весе, что на 335 тыс. т, или на 39%, больше показателя на аналогичную дату прошлого года», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что увеличение валового сбора позволит в полном объёме обеспечить загрузку предприятий переработки и расширить экспортные возможности страны.

По данным ведомства, выращивание культуры ведётся в 49 субъектах страны, при этом порядка 75% валового сбора приходится на Алтайский край, Башкирию, Курскую, Воронежскую и Орловскую области.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства России заявили, что озимый сев в стране проведён более чем на 80% от плана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить