В Татарстане подтвердили 140 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 140 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы 37 жителей, выписаны 278.

С начала пандемии в регионе заболели 186 759 человек, вылечились 183 089.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 7518 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.