Коммерческого директора Собчак Суханова задержали при получении транша в 800 тысяч рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя в суде.
«Суханов был задержан в ресторане Regent при получении транша от потерпевшего в 800 тыс. рублей», — заявил следователь.
Ранее источник сообщил RT, что Собчак покинула Россию до обысков в её подмосковном доме и задержания её коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве.
Также задержан экс-главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин. — RT).
Как стало известно RT, журналистка проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая.
Кирилл Суханов не признал вину в вымогательстве.