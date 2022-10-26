Коммерческого директора Собчак Суханова задержали при получении транша в 800 тысяч рублей

Коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова задержали при получении транша в размере 800 тыс. рублей от представителей главы Ростеха Сергея Чемезова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя в суде.

«Суханов был задержан в ресторане Regent при получении транша от потерпевшего в 800 тыс. рублей», — заявил следователь.

Ранее источник сообщил RT, что Собчак покинула Россию до обысков в её подмосковном доме и задержания её коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве.

Также задержан экс-главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин. — RT).

Как стало известно RT, журналистка проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая.

Кирилл Суханов не признал вину в вымогательстве.