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Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов не признал вину в вымогательстве

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Коммерческий директор медиахолдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов не признал вину в вымогательстве.
Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов не признал вину в вымогательстве
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом заявил следователь в Тверском суде Москвы.

«Суханов обвиняется в тяжком преступлении, регистрации в России не имеет, может скрыться от следствия, вину в преступлении не признал», — заявил следователь в обоснование своего ходатайства.

Ранее источник сообщил RT, что Собчак покинула Россию до обысков в её подмосковном доме и задержания её коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве. По данным собеседника, сама Собчак тоже стала фигурантом этого дела и могла быть задержана, если бы не покинула Россию. По делу о вымогательстве также задержан экс-главред «Татлера» Ариан Романовский.

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