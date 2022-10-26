Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов не признал вину в вымогательстве

Коммерческий директор медиахолдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов не признал вину в вымогательстве.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил следователь в Тверском суде Москвы.

«Суханов обвиняется в тяжком преступлении, регистрации в России не имеет, может скрыться от следствия, вину в преступлении не признал», — заявил следователь в обоснование своего ходатайства.

Ранее источник сообщил RT, что Собчак покинула Россию до обысков в её подмосковном доме и задержания её коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве. По данным собеседника, сама Собчак тоже стала фигурантом этого дела и могла быть задержана, если бы не покинула Россию. По делу о вымогательстве также задержан экс-главред «Татлера» Ариан Романовский.