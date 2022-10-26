В Петербурге прокомментировали ситуацию с занятостью населения

В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с занятостью населения.

Об этом сообщает ИА REGNUM.

«В целом ситуация с занятостью в Петербурге остаётся спокойной. Город практически вернулся к допандемийному уровню безработицы. Он составляет 1,7%», — заявил губернатор Александр Беглов, представляя в заксобрании проект городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе средняя зарплата в 2022 году выросла на 10,5% и составила 132,1 тыс. рублей, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на Департамент экономики региона.

Ранее был опубликован топ высокооплачиваемых вакансий октября в небольших городах России.