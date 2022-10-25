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Опубликован топ высокооплачиваемых вакансий октября в небольших городах России

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Специалисты сервиса SuperJob сообщили, что предложение для технического директора в Якутске, которому предлагают от 174 до 260 тыс. рублей стало самой высокооплачиваемой вакансией октября в небольших городах России с населением до 500 тыс. человек.

Как сообщают «Известия», специалисты сервиса проанализировали 23 тыс. предложений на рынке.

Выяснилось, что вакансии врачей стали наиболее высокооплачиваемыми в Нижнем Тагиле, Новороссийске, Пскове, Туле и Твери.

Так, заместителю главного врача в Нижнем Тагиле и стоматологу-терапевту в Туле готовы платить от 100 тыс. рублей, а медицинскому представителю в Пскове — от 82 тыс. рублей.

В Сочи среди наиболее интересных по оплате оказалась вакансия главного конструктора корпусной мебели, которому предлагают 120—170 тыс. рублей, а в Сыктывкаре — вакансия начальника отдела сопровождения кредитных проектов (от 74,8 тыс. рублей). 

В числе наиболее высокооплачиваемых вакансий в октябре также оказались предложения для инженеров, руководителей и специалистов в сфере продаж.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

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