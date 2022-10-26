Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2023—2025 годы
- РИА Новости
Как уточняется на сайте нижней палаты парламента, доходы бюджета в 2023 году запланированы в сумме 26,1 трлн рублей, расходы — 29 трлн рублей.
Глава Минфина России Антон Силуанов ранее заявил, что проект бюджета предусматривает рост прожиточного минимума, МРОТ и зарплат бюджетников.
Также сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году.