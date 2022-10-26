Узнать больше

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2023—2025 годы

Короткая ссылка
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов.
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2023—2025 годы
  • РИА Новости

Как уточняется на сайте нижней палаты парламента, доходы бюджета в 2023 году запланированы в сумме 26,1 трлн рублей, расходы — 29 трлн рублей.

Глава Минфина России Антон Силуанов ранее заявил, что проект бюджета предусматривает рост прожиточного минимума, МРОТ и зарплат бюджетников.

Также сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить