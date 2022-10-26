Узнать больше

В Волгоградской области бывший ученик ворвался в школу и угрожал директору ножом

Короткая ссылка
В городе Волжском Волгоградской области бывший ученик ворвался в школу и угрожал директору ножом.
В Волгоградской области бывший ученик ворвался в школу и угрожал директору ножом
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Отмечается, что инцидент произошёл во вторник, 25 октября.

«Вызвали директора, нажали тревожную кнопку. Выпускник вытащил нож, угрожал расправой директору, нецензурно выражался», — заявили в мэрии, уточняя, что 16-летний молодой человек выломал входную дверь, но его остановил вахтёр.

Прокуратура Волгоградской области сообщила о возбуждении уголовного дела и взятии его на особый контроль.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в ведомстве.

24 октября сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который вошёл с ножом в одну из школ города Чайковского в Пермском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить