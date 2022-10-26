В Волгоградской области бывший ученик ворвался в школу и угрожал директору ножом
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Отмечается, что инцидент произошёл во вторник, 25 октября.
«Вызвали директора, нажали тревожную кнопку. Выпускник вытащил нож, угрожал расправой директору, нецензурно выражался», — заявили в мэрии, уточняя, что 16-летний молодой человек выломал входную дверь, но его остановил вахтёр.
Прокуратура Волгоградской области сообщила о возбуждении уголовного дела и взятии его на особый контроль.
В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в ведомстве.
24 октября сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который вошёл с ножом в одну из школ города Чайковского в Пермском крае.