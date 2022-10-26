В Волгоградской области бывший ученик ворвался в школу и угрожал директору ножом

В городе Волжском Волгоградской области бывший ученик ворвался в школу и угрожал директору ножом.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Отмечается, что инцидент произошёл во вторник, 25 октября.

«Вызвали директора, нажали тревожную кнопку. Выпускник вытащил нож, угрожал расправой директору, нецензурно выражался», — заявили в мэрии, уточняя, что 16-летний молодой человек выломал входную дверь, но его остановил вахтёр.

Прокуратура Волгоградской области сообщила о возбуждении уголовного дела и взятии его на особый контроль.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в ведомстве.

24 октября сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который вошёл с ножом в одну из школ города Чайковского в Пермском крае.