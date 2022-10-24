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Сотрудники Росгвардии в Пермском крае задержали зашедшего в школу с ножом мужчину

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Сотрудники Росгвардии задержали неизвестного, который вошёл с ножом в одну из школ города Чайковский в Пермском крае.
Сотрудники Росгвардии в Пермском крае задержали зашедшего в школу с ножом мужчину
  • РИА Новости

«В школу номер 4 около 11:00 (09:00 мск) ворвался мужчина с ножом, он был остановлен Росгвардией, пострадавших нет. Сейчас он задержан, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщила ТАСС начальник управления образования администрации Чайковского городского округа Елена Остренко.

Ученик школы № 4 рассказал URA.RU об обстоятельствах произошедшего.

«Это брат одного из учеников школы. Он хотел пройти в школу, но его не пустили из-за отсутствия пропуска. Тогда он подошёл к запасной двери, которая ближе к стадиону, выбил её и пошёл по первому этажу... Между первым и вторым этажом нападавшего скрутили приехавшие на место сотрудники Росгвардии», — рассказал ученик школы на условиях анонимности.

По его словам, тревожную кнопку нажал охранник школы, когда не пустил нападавшего через главный вход.

20 сентября 2021 года Бекмансуров устроил стрельбу в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, в результате чего погибли шесть человек, несколько десятков пострадали. При задержании стрелявший оказал сопротивление и был ранен.

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