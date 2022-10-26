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Фармаколог Степанова предостерегла от деления на части лекарственных капсул

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Доцент кафедры фармакологии имени А.П. Нелюбина Сеченовского университета, кандидат фармацевтических наук Ольга Степанова рассказала, какие лекарства нельзя делить на части.
Фармаколог Степанова предостерегла от деления на части лекарственных капсул
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В первую очередь в их числе препараты, предназначенные для всасывания в желудке или в кишечнике (как правило, они имеют защитную оболочку), уточнила специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».

Также нельзя разделять препараты пролонгированного действия — большинство суппозиториев, капсулы, драже и леденцы для рассасывания, болеутоляющие пластыри или гормональные препараты в виде накожных форм, подчеркнула Степанова.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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