Фармаколог Степанова предостерегла от деления на части лекарственных капсул
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В первую очередь в их числе препараты, предназначенные для всасывания в желудке или в кишечнике (как правило, они имеют защитную оболочку), уточнила специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».
Также нельзя разделять препараты пролонгированного действия — большинство суппозиториев, капсулы, драже и леденцы для рассасывания, болеутоляющие пластыри или гормональные препараты в виде накожных форм, подчеркнула Степанова.
Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.