Депутат Стенякина прокомментировала идею бесплатного проезда для семей мобилизованных

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с RT прокомментировала предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для членов семей мобилизованных граждан.

«Любые меры поддержки семьям мобилизованных имеют место быть. Это абсолютно правильно», — подчеркнула парламентарий.

Однако она уточнила, что проезд в муниципальном транспорте регулируется органами местного управления.

«Поэтому каждый субъект, каждый регион в нашей стране волен вводить дополнительные льготы для семей мобилизованных. Чем, кстати, очень многие губернаторы пользуются, потому что сейчас в каждом регионе свой набор абсолютно разных мер поддержки для семей мобилизованных, которые актуальны в конкретном регионе», — заметила Стенякина.

По её словам, меры поддержки, которые очень важны семьям мобилизованных на Дальнем Севере, очень отличаются от тех, которые важны семьям мобилизованных в республиках Северного Кавказа.

Ранее в России предложили сделать бесплатным проезд для членов семей мобилизованных.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев также предложил сделать бесплатным проезд на поездах дальнего следования для школьников из новых регионов до 2024 года включительно.