Узнать больше

Депутат Стенякина прокомментировала идею бесплатного проезда для семей мобилизованных

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с RT прокомментировала предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для членов семей мобилизованных граждан.
Депутат Стенякина прокомментировала идею бесплатного проезда для семей мобилизованных
  • РИА Новости

«Любые меры поддержки семьям мобилизованных имеют место быть. Это абсолютно правильно», — подчеркнула парламентарий.

Однако она уточнила, что проезд в муниципальном транспорте регулируется органами местного управления.

«Поэтому каждый субъект, каждый регион в нашей стране волен вводить дополнительные льготы для семей мобилизованных. Чем, кстати, очень многие губернаторы пользуются, потому что сейчас в каждом регионе свой набор абсолютно разных мер поддержки для семей мобилизованных, которые актуальны в конкретном регионе», — заметила Стенякина.

По её словам, меры поддержки, которые очень важны семьям мобилизованных на Дальнем Севере, очень отличаются от тех, которые важны семьям мобилизованных в республиках Северного Кавказа.

Ранее в России предложили сделать бесплатным проезд для членов семей мобилизованных.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев также предложил сделать бесплатным проезд на поездах дальнего следования для школьников из новых регионов до 2024 года включительно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить