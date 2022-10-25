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В ГД предложили сделать бесплатным проезд на поездах для школьников из новых регионов

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать бесплатным проезд на поездах дальнего следования для школьников из новых регионов до 2024 года включительно. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.
В ГД предложили сделать бесплатным проезд на поездах для школьников из новых регионов
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время для школьников в возрасте от десяти лет и старше предусмотрена скидка в размере 50% на билеты поездов дальнего следования, которая действует круглогодично, за исключением летнего периода.

Он также напомнил, что к России недавно присоединилось четыре новых региона: Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

«В целях поддержки семей с детьми из данных регионов прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения бесплатного проезда для школьников, проживающих на новых территориях, на поездах дальнего следования до 2024 года включительно (независимо от сезона поездки)», — говорится в тексте обращения.

Реализация данной идеи, как считает Хамзаев, поможет семьям из новых субъектов снизить затраты на поездки детей на санаторно-курортное лечение и отдых в другие регионы страны, а также на перемещения с целью выбора высшего учебного заведения для обучения в других федеральных округах и т. д.

Ранее в Госдуме предложили ввести 50%-ную скидку на проезд по платным трассам в новогодние праздники.

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