Кабмин поддержал проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев СВО
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
«Законопроект об этом получил положительное заключение правительства», — заявили в пресс-службе.
В сообщении также говорится, что получившие ранение в ходе спецоперации смогут претендовать на статус инвалида боевых действий.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о праве мобилизованных граждан передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в спецоперации.
Также Путин подписал закон о трудовых правах граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, и военнослужащих-контрактников.