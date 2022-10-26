Кабмин поддержал проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев СВО

Российское правительство поддержало законопроект, согласно которому добровольцы, которые участвуют в специальной военной операции (СВО) на Украине, получат статус ветерана боевых действий наряду с военными ВС России.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Законопроект об этом получил положительное заключение правительства», — заявили в пресс-службе.

В сообщении также говорится, что получившие ранение в ходе спецоперации смогут претендовать на статус инвалида боевых действий.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о праве мобилизованных граждан передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в спецоперации.

Также Путин подписал закон о трудовых правах граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, и военнослужащих-контрактников.