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Мобилизованным разрешили передать управление бизнесом доверенным лицам

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Президент России Владимир Путин подписал закон о праве мобилизованных граждан передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в спецоперации.
Мобилизованным разрешили передать управление бизнесом доверенным лицам
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идёт о гражданах, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, являются учредителями организации или осуществляют полномочия единоличного исполнительного органа.

Ранее Путин подписал закон о трудовых правах граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, и военнослужащих-контрактников. 

Согласно документу, за мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период, на который приостановлено действие договора.

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