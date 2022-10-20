Мобилизованным разрешили передать управление бизнесом доверенным лицам

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве мобилизованных граждан передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в спецоперации.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идёт о гражданах, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, являются учредителями организации или осуществляют полномочия единоличного исполнительного органа.

Ранее Путин подписал закон о трудовых правах граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, и военнослужащих-контрактников.

Согласно документу, за мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период, на который приостановлено действие договора.