Мобилизованным разрешили передать управление бизнесом доверенным лицам
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идёт о гражданах, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, являются учредителями организации или осуществляют полномочия единоличного исполнительного органа.
Ранее Путин подписал закон о трудовых правах граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, и военнослужащих-контрактников.
Согласно документу, за мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период, на который приостановлено действие договора.