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В «Ростехе» рассказали о начале серийных поставок комплексов «Панцирь-МЕ» в ВМФ

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Индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев проинформировал о начале серийных поставок комплексов «Панцирь-МЕ» в Военно-морской флот России.
В «Ростехе» рассказали о начале серийных поставок комплексов «Панцирь-МЕ» в ВМФ
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости.

«В настоящее время ведутся серийные поставки комплексов «Панцирь-МЕ» на корабли российского ВМФ», — сказал он.

Ранее гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов заявил, что первый малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт» с морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М» поступит в ВМФ до конца текущего года.

Также сообщалось, что ЦКБ «Рубин» разрабатывает более десяти типов беспилотных подводных аппаратов для Военно-морского флота России совместно с Министерством обороны.

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