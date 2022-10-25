В Ульяновске арестован студент колледжа по подозрению в планировании массового убийства

В Ульяновске арестован студент колледжа, который подозревается в планировании массового убийства учеников школы, сообщил Следственный комитет.

«По версии следствия, обвиняемый во время учёбы в ульяновском колледже публично высказывал одобрение террористических актов», — говорится в сообщении СК.

Он также выразил желание совершить массовое убийство учеников школы, в которой учился сам, пишет ведомство.

«Для этой цели он приобрёл боеприпасы, а также инструкцию по изготовлению коктейля «Молотова» и план-схему помещений школы», — уточнила пресс-служба.

7 октября Следственный комитет России завершил расследование в отношении Ильназа Галявиева, обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 в мае 2021 года.