Узнать больше

В Ульяновске арестован студент колледжа по подозрению в планировании массового убийства

Короткая ссылка
В Ульяновске арестован студент колледжа, который подозревается в планировании массового убийства учеников школы, сообщил Следственный комитет.
В Ульяновске арестован студент колледжа по подозрению в планировании массового убийства
  • РИА Новости

«По версии следствия, обвиняемый во время учёбы в ульяновском колледже публично высказывал одобрение террористических актов», — говорится в сообщении СК.

Он также выразил желание совершить массовое убийство учеников школы, в которой учился сам, пишет ведомство.

«Для этой цели он приобрёл боеприпасы, а также инструкцию по изготовлению коктейля «Молотова» и план-схему помещений школы», — уточнила пресс-служба.

7 октября Следственный комитет России завершил расследование в отношении Ильназа Галявиева, обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 в мае 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить