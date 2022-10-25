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Восстанавливать железнодорожную часть Крымского моста будет «Нижнеангарсктрансстрой»

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Восстанавливать железнодорожную часть Крымского моста будет также «Нижнеангарсктрансстрой». Об этом говорится в распоряжении российского кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Восстанавливать железнодорожную часть Крымского моста будет «Нижнеангарсктрансстрой»
  • © AP Photo

В документе говорится, что ООО «Нижнеангарсктрансстрой» — единственный исполнитель осуществляемых в этом и следующем годах ФГУП «Крымская железная дорога» закупок работ по проектированию и восстановлению разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры ж/д части Крымского моста.

Предельный срок выполнения работ — 1 декабря 2023 года. 

14 октября сообщалось, что исполнителем работ по восстановлению Крымского моста назначен «Нижнеангарсктрансстрой».

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

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