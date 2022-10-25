Восстанавливать железнодорожную часть Крымского моста будет «Нижнеангарсктрансстрой»
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В документе говорится, что ООО «Нижнеангарсктрансстрой» — единственный исполнитель осуществляемых в этом и следующем годах ФГУП «Крымская железная дорога» закупок работ по проектированию и восстановлению разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры ж/д части Крымского моста.
Предельный срок выполнения работ — 1 декабря 2023 года.
14 октября сообщалось, что исполнителем работ по восстановлению Крымского моста назначен «Нижнеангарсктрансстрой».
8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.