Восстанавливать железнодорожную часть Крымского моста будет «Нижнеангарсктрансстрой»

Восстанавливать железнодорожную часть Крымского моста будет также «Нижнеангарсктрансстрой». Об этом говорится в распоряжении российского кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что ООО «Нижнеангарсктрансстрой» — единственный исполнитель осуществляемых в этом и следующем годах ФГУП «Крымская железная дорога» закупок работ по проектированию и восстановлению разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры ж/д части Крымского моста.

Предельный срок выполнения работ — 1 декабря 2023 года.

14 октября сообщалось, что исполнителем работ по восстановлению Крымского моста назначен «Нижнеангарсктрансстрой».

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.