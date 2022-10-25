В Госдуму внесён законопроект об освобождении от мобилизации докторов и кандидатов наук
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Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.
Вторым внесённым Матвеевым на рассмотрение Госдумы законопроектом значится инициатива, которая ввела бы запрет на призыв в рамках частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу.
5 октября президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий отсрочку от частичной мобилизации студентам, обучающимся в вечернее время, а также аспирантам и ординаторам.
6 октября Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации.
Отмечается, что отсрочка предоставляется впервые получающим образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения.