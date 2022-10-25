В Госдуму внесён законопроект об освобождении от мобилизации докторов и кандидатов наук

Депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому кандидаты и доктора наук будут освобождены от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Вторым внесённым Матвеевым на рассмотрение Госдумы законопроектом значится инициатива, которая ввела бы запрет на призыв в рамках частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу.

5 октября президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий отсрочку от частичной мобилизации студентам, обучающимся в вечернее время, а также аспирантам и ординаторам.

6 октября Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Отмечается, что отсрочка предоставляется впервые получающим образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения.