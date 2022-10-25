Путин поручил Минфину и комиссии Госсовета выработать уровень поддержки регионов
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
«Отдельный вопрос — это вопрос поддержки регионов. Я прошу Министерство финансов совместно с комиссией Госсовета под руководством Сергея Семёновича Собянина определить необходимый уровень такой поддержки тем регионам, которые в ней в современных условия особо нуждаются», — сказал Путин на совещании.
В ходе заседания Собянин отметил, что работа, направленная на противодействие угрозам безопасности, в большинстве регионов идёт планово.