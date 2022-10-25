Путин поручил Минфину и комиссии Госсовета выработать уровень поддержки регионов

Президент России Владимир Путин поручил Минфину и комиссии Госсовета выработать уровень поддержки российских регионов.

«Отдельный вопрос — это вопрос поддержки регионов. Я прошу Министерство финансов совместно с комиссией Госсовета под руководством Сергея Семёновича Собянина определить необходимый уровень такой поддержки тем регионам, которые в ней в современных условия особо нуждаются», — сказал Путин на совещании.

В ходе заседания Собянин отметил, что работа, направленная на противодействие угрозам безопасности, в большинстве регионов идёт планово.