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Путин поручил Минфину и комиссии Госсовета выработать уровень поддержки регионов

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Президент России Владимир Путин поручил Минфину и комиссии Госсовета выработать уровень поддержки российских регионов.
Путин поручил Минфину и комиссии Госсовета выработать уровень поддержки регионов
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Отдельный вопрос — это вопрос поддержки регионов. Я прошу Министерство финансов совместно с комиссией Госсовета под руководством Сергея Семёновича Собянина определить необходимый уровень такой поддержки тем регионам, которые в ней в современных условия особо нуждаются», — сказал Путин на совещании.

В ходе заседания Собянин отметил, что работа, направленная на противодействие угрозам безопасности, в большинстве регионов идёт планово.

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