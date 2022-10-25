Коммерческий директор «Франклинс Бургер» рассказал, чем лучше запивать фастфуд

Коммерческий директор сети «Франклинс Бургер» Денис Климкин рассказал, что бургер лучше запивать не газировкой, а водой, чаем, соком или кофе.

В беседе с Life.ru первое место он отдал воде или чаю, так как у них простой состав, который не наносит вред фигуре и здоровью.

«Если это будет зелёный чай — ещё лучше. Есть исследования о том, что зелёный чай на четверть снижает отложения липидов в печени при употреблении жирной еды», — отметил Климкин.

Морсом и соком также можно запивать фастфуд, однако в них содержится большое количество сахара, из-за чего придётся компенсировать перекус физической активностью, заявил он.

Ранее в беседе с «Москвой 24» терапевт Ирина Ескова рассказала, что чистить кровеносные сосуды с помощью таблеток, капельниц или народных методов может быть опасно для здоровья.