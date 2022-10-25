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В Москве около 3 тысяч человек с инвалидностью нашли работу с помощью службы занятости

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В Москве около 3 тыс. человек с инвалидностью нашли с 2021 года работу с помощью сервисов, направленных на таргетированное трудоустройство, и при поддержке специалистов службы занятости населения.
В Москве около 3 тысяч человек с инвалидностью нашли работу с помощью службы занятости
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«При поиске подходящей работы карьерные консультанты учитывают не только уровень образования, опыт работы, квалификацию и персональные пожелания кандидата, но и его состояние здоровья. Специалисты точечно подбирают вакансии из агрегированной базы — сегодня в ней представлено около 26 тыс. актуальных предложений, доступных соискателям с инвалидностью», — отметила Ракова.

Она добавила, что специалисты сопровождают кандидата и после подбора подходящей вакансии.

Как сообщала ранее газета «Известия» со ссылкой на сервис SuperJob, предложение для технического директора в Якутске, которому предлагают от 174 до 260 тыс. рублей, стало самой высокооплачиваемой вакансией октября в небольших городах России с населением до 500 тыс. человек.

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