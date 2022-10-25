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Дерматолог Егорова назвала холодовой дерматит реакцией на низкие температуры воздуха

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Татьяна Егорова, врач-дерматолог, косметолог, трихолог, назвала холодовой дерматит реакцией на низкие температуры воздуха.
Дерматолог Егорова назвала холодовой дерматит реакцией на низкие температуры воздуха
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Robberts

«Под воздействием холода происходит дегрануляция тучных клеток. Это процесс, когда высвобождаются цитотоксические и другие молекулы из гранул, находящихся внутри клеток», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, профилактики заболевания нет, и единственное, что можно сделать, это минимизировать контакт с холодом, например, носить перчатки, шарф, капюшон, использовать сезонную косметику.

В качестве лечения используют антигистаминные препараты, которые должен подобрать врач, отметила Егорова. Также могут быть назначены мази.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.

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