Дерматолог Егорова назвала холодовой дерматит реакцией на низкие температуры воздуха
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«Под воздействием холода происходит дегрануляция тучных клеток. Это процесс, когда высвобождаются цитотоксические и другие молекулы из гранул, находящихся внутри клеток», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По её словам, профилактики заболевания нет, и единственное, что можно сделать, это минимизировать контакт с холодом, например, носить перчатки, шарф, капюшон, использовать сезонную косметику.
В качестве лечения используют антигистаминные препараты, которые должен подобрать врач, отметила Егорова. Также могут быть назначены мази.
Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.