Дерматолог Егорова назвала холодовой дерматит реакцией на низкие температуры воздуха

Татьяна Егорова, врач-дерматолог, косметолог, трихолог, назвала холодовой дерматит реакцией на низкие температуры воздуха.

«Под воздействием холода происходит дегрануляция тучных клеток. Это процесс, когда высвобождаются цитотоксические и другие молекулы из гранул, находящихся внутри клеток», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, профилактики заболевания нет, и единственное, что можно сделать, это минимизировать контакт с холодом, например, носить перчатки, шарф, капюшон, использовать сезонную косметику.

В качестве лечения используют антигистаминные препараты, которые должен подобрать врач, отметила Егорова. Также могут быть назначены мази.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.