Врач Жданова заявила, что максимальное количество витамина D содержится в рыбьем жире

Врач — акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Анастасия Жданова заявила, что из продуктов питания максимальное количество витамина D содержится в рыбьем жире (400—100 МЕ на столовую ложку).

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она также отметила, что витамином D богаты лосось, сардины, грибы, скумбрия, сельдь, куриные и перепелиные яйца, масло печени трески, молочные продукты, икра.

Вместе с тем, уточнила эксперт, точную дозировку этого компонента могут обеспечить только таблетки.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.