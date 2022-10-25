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Врач Жданова заявила, что максимальное количество витамина D содержится в рыбьем жире

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Врач — акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Анастасия Жданова заявила, что из продуктов питания максимальное количество витамина D содержится в рыбьем жире (400—100 МЕ на столовую ложку).
Врач Жданова заявила, что максимальное количество витамина D содержится в рыбьем жире
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она также отметила, что витамином D богаты лосось, сардины, грибы, скумбрия, сельдь, куриные и перепелиные яйца, масло печени трески, молочные продукты, икра.

Вместе с тем, уточнила эксперт, точную дозировку этого компонента могут обеспечить только таблетки.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.

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