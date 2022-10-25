Вирусолог Альтштейн назвал логичной одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа
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«Одновременная вакцинация от коронавируса и от гриппа логична, потому что это две разные инфекции, и возбудители у них разные. Иммунитет от коронавируса не влияет на иммунитет от гриппа. Мы постоянно сталкиваемся с микробами, особенно в осенне-зимний период, поэтому организму нужен антиген», — цитирует эксперта newizv.ru.
По словам Альтштейна, от одновременного введения вакцин удара по иммунитету быть не должно, так как они содержат небольшое количество антигенов.
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