Вирусолог Альтштейн назвал логичной одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа

Доктор медицинских наук вирусолог, специалист по вакцинам, член-корреспондент РАЕН Анатолий Альтштейн назвал логичной одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа.

«Одновременная вакцинация от коронавируса и от гриппа логична, потому что это две разные инфекции, и возбудители у них разные. Иммунитет от коронавируса не влияет на иммунитет от гриппа. Мы постоянно сталкиваемся с микробами, особенно в осенне-зимний период, поэтому организму нужен антиген», — цитирует эксперта newizv.ru.

По словам Альтштейна, от одновременного введения вакцин удара по иммунитету быть не должно, так как они содержат небольшое количество антигенов.

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