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Терапевт Кудряшова напомнила о необходимости сдать клинический анализ крови после COVID-19

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Врач-терапевт Елена Кудряшова рассказала об обследованиях, которые желательно пройти после перенесённого COVID-19.
Терапевт Кудряшова напомнила о необходимости сдать клинический анализ крови после COVID-19
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«После лёгкой формы коронавируса надо проверить главные органы и системы, которые теоретически могли пострадать. Для этого необходимо сдать клинический анализ крови, анализ на глюкозу, холестерин, липопротеины низкой плотности», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, также желательны анализы крови на внутриклеточные ферменты АСТ и АЛТ. Можно проверить и общий билирубин, креатинин, тиреотропный гормон и С-реактивный белок.

Она отметила, что дальнейшие исследования назначаются по результатам анализов.

«Коронавирус часто бьёт по сердечно-сосудистой системе. Пациенты отмечают учащение пульса, перебои в работе сердца, одышку. Если подобные жалобы появились во время или после болезни или изначально были заболевания сердца, необходимо сделать ЭКГ», — добавила врач.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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