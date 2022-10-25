«Ъ» сообщил о росте поставок в Россию iPhone с непривычным функционалом
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В статье говорится, что в рамках параллельного импорта в Россию ввозятся в том числе iPhone, предназначенные для японского рынка, на которых нет возможности отключить звук фотоснимка. Так власти Японии борются с тем, чтобы женщин не фотографировали без их ведома.
Кроме того, на российский рынок ввозятся модели без слота под физическую сим-карту, предназначенные для США, либо с двумя слотами, которые востребованы в Китае.
Ранее ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) перечислила обязательные условия легальной продажи iPhone 14 на российском рынке.
Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту.