РАТЭК перечислила обязательные условия легальной продажи iPhone 14 в России

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) перечислила обязательные условия легальной продажи iPhone 14 на российском рынке.

В частности, речь идёт о наличии документов, подтверждающих соответствие смартфона обязательным требованиям, которые установлены техническими регламентами ЕАЭС (сертификаты, декларации).

Кроме того, в качестве обязательного условия ассоциация называет наличие нотификации о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров ЕАЭС, также заключение центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ.

«Без наличия указанных документов данные товары не могут легально обращаться на российском рынке», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее американская компания Apple представила новую линейку смартфонов — iPhone 14 и iPhone 14 Max.

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту.